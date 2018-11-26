Из-за проблем с тормозами. Toyota отзывает в России более 400 кроссоверов

Обнаруженный дефект может привести к отсоединению задних колёс и потере устойчивости автомобиля.

Российский дилер японской марки Toyota отзывает 423 кроссовера C-HR в РФ из-за проблем с тормозной системой. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

— Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность того, что один или несколько крепёжных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время производственного процесса, — говорится в сообщении.

Обнаруженный дефект может привести к ослаблению затяжки крепёжных болтов подшипников задней ступицы, что впоследствии может стать причиной отсоединения задних колёс и потери устойчивости автомобиля, а также снижению тормозной эффективности.

Отзыву подлежат автомобили, произведённые с 18 июня по 28 августа 2018 года. На всех кроссоверах будет выполнена проверка болтов крепления подшипников задней ступицы и при необходимости произведена замена.