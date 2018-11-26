Порошенко поручил усилить охрану границы с Россией, в том числе в районе Крыма

Ранее сегодня украинский лидер подписал указ о введении военного положения на территории Незалежной.

Президент Украины Пётр Порошенко поручил погранслужбе страны усилить охрану госграницы с Россией, в том числе и в районе Крыма. Об этом сообщается в опубликованном указе украинского лидера.

— Администрации Госпогранслужбы Украины: усилить охрану государственной границы с РФ и административной границы с Автономной Республикой Крым, — говорится в документе.

Отметим, что сегодня украинский лидер подписал указ о введении военного положения на территории Незалежной. О военном положении в Киеве заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива, где утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу РФ. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25, а также задействован флот. Действия Киева были расценены Москвой как провокация.

Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором 96,77% жителей республики и 95,6% севастопольцев проголосовали за воссоединение с Россией. Украина до сих пор не признаёт результаты референдума и считает полуостров "временно оккупированной территорией".