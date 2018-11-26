Отличим абхазские от китайских. "Роскачество" проверит мандарины

Глава "Роскачества" Максим Протасов в интервью НТВ заявил, что его организация в настоящий момент проводит исследование мандаринов.
Главный фрукт на новогоднем столе будут проверять в том числе по региону происхождения для того, чтобы покупатели могли отличить, например, абхазские мандарины от китайских.
По словам Протасова, результаты проверки будут опубликованы в первом квартале 2019 года.
А ранее Лайф рассказывал, что мандарины входят в список продуктов, которые эксперты не рекомендуют хранить в холодильнике. Низкие температуры вредны для всех фруктов с высокой концентрацией лимонной кислоты. В противном случае тёмных пятен и тусклой кожуры не избежать. Что ещё не стоит после покупки прятать в холодильник, читайте здесь.
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