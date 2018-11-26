Стала известна причина смерти культового режиссёра Бертолуччи

Великий итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи умер в результате осложнений от онкологического заболевания, с которым боролся долгое время. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что более десяти лет он был прикован к инвалидному креслу после неудачной операции на межпозвоночной грыже.

Напомним, культовый режиссёр Бернардо Бертолуччи скончался 26 ноября на 78-м году жизни. Он известен по таким фильмам, как "Мечтатели", "Я и ты", "Маленький Будда", "Ускользающая красота", "Последний император", "Последнее танго в Париже" и другие.