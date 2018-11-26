Аксёнов: Порошенко осталось лишь стать диктатором

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил мнение, что президенту Украины Петру Порошенко осталось только стать диктатором. Об этом он сказал после решения украинского СНБО ввести военное положение из-за инцидента в Керченском проливе.

— Никаких успехов в плане развития экономики и улучшения жизни граждан в стране нет, всё развалилось, а рейтинг Порошенко устремляется к нулю. Значит, у него остаётся только один путь, чтобы удержаться у власти: устроить провокацию, под этим предлогом ввести военное положение и стать на это время единоличным диктатором. Но, думаю, что ему уже ничего не поможет, — написал Аксёнов на своей странице в "Фейсбуке".

По словам главы Крыма, в военном отношении Киев не может ничего противопоставить России, боевой дух украинской армии также очень низкий.

Отметим, что сегодня Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории Украины. О военном положении в Киеве заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива, где утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу РФ. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Украины были расценены Россией как провокация.