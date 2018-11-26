Стала красочной. Ричард Гир рассказал, как изменилась Москва с 90-х годов

По мнению актёра, российская столица, равно как и Петербург, изменилась в лучшую сторону.

Голливудский актёр Ричард Гир рассказал о том, как, по его мнению, изменилась Москва за последние двадцать лет.

По словам Гира, ещё в 1999 году Москва была "очень тёмным местом", в котором "буквально не было жизни". Теперь же, по словам актёра, российская столица вновь "очень красивая, какой она всегда и была".

Он добавил, что похожие изменения произошли и с Петербургом. По мнению Гира, эти два города "стали красочными".