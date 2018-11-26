"Цель — сорвать выборы". Депутат Рады оценил введение военного положения

Парламентарий считает, что прийти к миру России и Украине удастся лишь за столом переговоров.

Введённое в стране военное положение направлено на срыв президентских выборов, а не на деэскалацию ситуации в Керченском проливе. Такое мнение выразил внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа" Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

— Цель того, что нам сейчас предлагают, — сорвать президентские выборы, потому что действующий президент Украины понимает, что его рейтинг не позволяет ему победить, таким образом он пытается оттянуть президентские выборы, — отметил Бойко.

Он добавил, что Россия и Украина смогут прийти к миру только путём переговоров при посредничестве стран Европы.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории страны. О военном положении в Киеве заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива, где утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу РФ. Действия Украины расценены Россией как провокация.