Заблокировали трибуну. В Раде задерживается заседание по военному положению

Верховная рада Украины, которая собралась сегодня на вечернее заседание для утверждения указа лидера страны Петра Порошенко о введении военного положения, не может приступить к своей работе, так как трибуну спикера блокируют представители нескольких радикальных партий, требующие детального обсуждения с президентом текущего положения после инцидента в Керченском проливе.

По их словам, решение было принято главой государства без консультаций с руководителями партийных фракций.

Напомним, о военном положении на Украине заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива, где утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу России. Действия Украины были расценены Россией как провокация.