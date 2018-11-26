Песков: РГО выделило почти 500 млн рублей на медиагранты

Председатель Медиасовета Русского географического общества и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что креативных медиапроектов из года в год становится всё меньше.

Он подчеркнул, что всего с 2010 года выделено около полумиллиарда рублей на медиагранты, а аналогичная кампания на 2019 год будет запущена в феврале.

— Всего с 2010 года РГО потратило… более 477 млн рублей (на поддержку медиапроектов), 206 проектов были реализованы на деньги РГО, — рассказал Песков.

При этом причиной тенденции на сокращение объёмов грантов является небольшое количество креативных идей, а не сокращение объёмов финансирования.

Также, по данным статистики, лишь половина молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет осведомлена о деятельности РГО, тогда как в категории 18–25 процент таковых и вовсе минимален. Неудовлетворительной он назвал работу в телевизионном пространстве, которому молодёжь уделяет мало времени.

Преимуществом при выделении грантов будут пользоваться те соискатели, которые сумели найти инвестора и ищут лишь софинансирование. Также преимуществом будет договорённость получателя гранта с каким-либо СМИ. Среди приоритетов Песков выделил ориентир на молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме этого, глава Медиасовета РГО отметил, что предельная планка, установленная в 2017 году на уровне 60 млн рублей, может быть увеличена.