Россияне продают оборудование для майнинга из-за падения курса криптовалют

Отмечается, что стоимость оборудования для добычи криптовалют также начала снижаться.

Россияне продают оборудование для майнинга из-за обвала криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба сервиса объявлений "Юла".

Отмечается, что спрос на видеокарты и ASIC-майнеры вырос вместе с падением курса биткоина на 12% и 32% соответственно, однако уже на следующий день, 21 ноября, количество запросов сократилось на треть.

В минувшие выходные курс биткоина впервые с сентября 2017 года упал ниже четырёх тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта подешевела на 35,5%. С начала года количество поисковых запросов на сервисе "Юла" на видеокарты для майнинга снизилось на 24%, а готовое оборудование для добычи криптовалют в ноябре ищут в три раза реже, чем в январе.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что стоимость оборудования для майнинга криптовалют также снизилась: с 240 тысяч рублей в начале года до 150 тысяч к середине ноября. Цена на ASIC-майнеры упала до 114,4 тысячи рублей, на видеокарты — до 24,3 тысячи рублей.