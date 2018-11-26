Аксёнов сравнил провокации ВМС Украины со спектаклем сумасшедших

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Аксёнов сравнил провокации ВМС Украины со спектаклем сумасшедших

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Сергей Аксёнов. Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил провокации ВМС Украины в Керченском проливе со спектаклем сумасшедших. Он добавил, что психологически ненормальные люди толкают своих граждан на конфликт и не заботятся об их судьбе.

— Мне кажется, психологически ненормальные люди толкают своих граждан на конфликт, не заботясь об их судьбе, но ничего у них не получится. Уверены, всё, что произошло… Крым вернулся в Россию навсегда, так что им ничего не светит, — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу России. Действия Украины расценены как провокация.

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