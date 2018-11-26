МИД РФ вручил временному поверенному Украины ноту из-за провокации в Чёрном море

Кроме того, дипломату выразили возмущение по поводу нападений радикалов на Посольство России в Киеве.

Министерство иностранных дел РФ вручило временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому ноту из-за провокации Киева в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

— Внимание Р. М. Нимчинского было привлечено к Заявлению МИД России от 26 ноября 2018 года, ему была вручена соответствующая нота, — заявили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что ответственность за возможное негативное развитие ситуации в Азово-Черноморской акватории "полностью лежит на украинской стороне".

Кроме того, Нимчинскому выражено возмущение по поводу нападений украинских радикалов на диппредставительства РФ в Киеве.

Утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России. После вторжения были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Украины были расценены Россией как провокация. Украинские моряки задержаны, трое из них пострадали.

После случившегося ночью украинские радикалы атаковали российское посольство в Киеве: здание дипмиссии забросали дымовыми шашками и фаерами. Неподалёку от здания посольства сгорел автомобиль с российскими дипномерами.