Оппозиция требует отправить Порошенко в отставку после провокации ВМС Украины

В Раде выразили мнение, что военное положение даст возможность нынешнему режиму "зачистки неугодных, закрытия СМИ и ограничения свободы слова, а также конституционных прав и свобод украинских граждан".

Межфракционное депутатское объединение в Верховной раде "Оппозиционная платформа — За жизнь" считает, что для предотвращения возрастания напряжённости после инцидента около Керченского пролива единственным выходом является отставка президента Незалежной Петра Порошенко.

— Первостепенная задача на сегодня — не допустить эскалации конфликта и защитить людей. Для этого надо отстранить всех военных чиновников, которые причастны к ситуации в районе Керченского пролива, когда риску подверглись жизни и здоровье украинских моряков. Мы считаем единственным выходом из ситуации отставку Порошенко и проведение выборов президента Украины, — считают в объединении.

В оппозиции подчеркнули, что введение военного положения в стране не разрешит кризиса, а напротив, лишь ухудшит политическую и экономическую ситуацию в государстве.

— С помощью манипуляции с введением военного положения Порошенко пытается узурпировать власть и отменить выборы, которые он с треском проигрывает. Военное положение даст возможность нынешнему обанкротившемуся режиму зачистки неугодных, закрытия СМИ и ограничения свободы слова, а также конституционных прав и свобод украинских граждан. Нынешний режим является банкротом. Они не имеют права остановить жизнь страны из-за своей жажды власти и неспособности решить военный конфликт на востоке мирным путём, — уточняется в заявлении.

Объединение нардепов потребовало немедленно привлечь страны Евросоюза и начать открытый диалог между Украиной и РФ по мирному урегулированию кризиса. В оппозиции считают введение военного положения необоснованным, а условия для его введения — недостаточными и такими, в которых наблюдаются очевидные признаки заранее спланированной провокации.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа" Юрий Бойко заявил, что введённое в стране военное положение направлено на срыв президентских выборов, а не на деэскалацию ситуации в Керченском проливе.