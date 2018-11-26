Покусился на игрушки. Суд в Новокузнецке признал кота виновным в потопе

Оказалось, что хвостатый случайно открыл кран на кухне квартиры, который располагался не над мойкой.

Центральный районный суд Новокузнецка призвал взыскать с семьи местных жителей более 195 тысяч рублей в пользу владельца магазина игрушек из-за потопа, который произошёл по вине кота. Об этом сообщает сайт суда.

По данным инстанции, нежилое помещение предпринимательница использует в качестве магазина. В конце февраля торговая точка была затоплена водой, в результате чего испортились игрушки.

— Причиной затопления явился открытый кран воды на кухне в квартире ответчиков, что ими не оспорено. Сведений о том, что причиной случившегося явились какие-либо аварийные обстоятельства, не имеется, — говорится в материалах.

Оказалось, что кран из-за небрежности своих хозяев открыл кот. Ответственность за содержание имущества в квартире и санитарно-техническое оборудование несут именно её собственники.

В итоге судья принял решение взыскать с супругов более 195 тысяч рублей в пользу владелицы магазина.