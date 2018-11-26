Москвичи смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

Бесплатное тестирование можно будет пройти в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В Москве с 26 ноября по 2 декабря пройдёт неделя бесплатного тестирования на ВИЧ в рамках акции "Москва против СПИДа! Территория здравого смысла". Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

— В рамках акции будет проведена неделя тестирования на ВИЧ, когда все желающие смогут проконсультироваться со специалистами, а также анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ, — говорится в сообщении.

Кроме того, для москвичей будут организованы лектории на тему ВИЧ, которые пройдут в 50 медицинских учреждениях столицы 28 и 30 ноября. В первые два дня зимы акция "Сдай тест на ВИЧ" пройдёт на ВДНХ.

Акция "Москва против СПИДа! Территория здравого смысла" приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря.