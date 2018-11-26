Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера. Он будет обеспечивать координацию в сфере промышленности, науки и образования. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, кластер создаётся в целях развития инновационного потенциала Москвы и для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития страны.

Кроме того, правительство Москвы должно будет создать специализированную организацию, которая обеспечит функционирование кластера.