Затрещат морозы. Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние дни осени

Предстоящей ночью, с 26 на 27 ноября, в столице станет холоднее до минус 8 градусов.

В конце ноября в Москву заглянет настоящая зима. Ночные морозы окрепнут до минус 10 — минус 15 градусов, а температура днём не будет превышать минус 4 — минус 9 градусов. Об этом в беседе с Лайфом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

— Ночные морозы окрепнут до -10–15 градусов, и днём в столичном регионе будет не выше -4–9. Такая температура уже окажется на 4–5 градусов ниже средних многолетних значений и будет скорее соответствовать концу декабря, началу января. Так что в последних числах календарной осени к нам заглянет самая настоящая зима, — сказала Волосюк.

При этом понижение температуры не будет сопровождаться снегопадами — в ближайшие пару суток снежный покров подрастёт незначительно.