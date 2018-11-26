А Минздрав предупреждал... Названы самые курящие города России

Специалисты в рамках исследования опросили 2600 человек в возрасте от 23 до 76 лет.

Агентство Zoom Market провело социологический опрос, по результатам которого рейтинг самых курящих городов России возглавил город Брянск.

Специалисты опросили 2600 человек в возрасте от 23 до 76 лет из 20 российских городов. Респондентов спрашивали, курят ли они или их близкие и была ли у них такая привычка раньше.

Лидерами "никотинового" рейтинга стали Брянск, Москва и Краснодар. Также в первой пятёрке оказались Волгоград и Иваново.

В десятку самых курящих городов России вошли Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов.