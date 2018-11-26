Симоньян сообщила о роли Кремля в неожиданном освобождении рэпера Хаски

Напомним, сам исполнитель, осуждённый на 15 суток, отказался комментировать внезапное обретение свободы.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что рэпера Хаски отпустили после вмешательства "двух-трех человек из Администрации Президента РФ". Об этом она написала в своём телеграм-канале.

По словам журналистки, люди в высших эшелонах власти прежде не слышали об исполнителе и с его творчеством не знакомы. Однако, узнав о его аресте, были возмущены.

— А когда два-три человека в АП возмущены произошедшим, обычно это произошедшее хорошо заканчивается, — добавила она.

Напомним, после отмены концерта в Краснодаре Хаски попытался выступить перед фанатами на улице, забравшись на чужую машину, за что был арестован в Краснодаре на 12 суток за хулиганство, ещё трое суток ему добавили за отказ пройти медицинское освидетельствование. Но сегодня рэпера неожиданно выпустили из изолятора. При этом комментировать своё внезапное освобождение он отказался.