В Москве появится городская служба такси для инвалидов

Власти Москвы планируют создать единую службу такси для инвалидов. Об этом сообщил заместитель директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов во время заседания по вопросам реабилитации и адаптации инвалидов.
— В последнее время увеличилось количество жалоб на соцтакси. Одна из основных проблем, связанных с подачей машин, — автомобили не имеют статуса такси, подача машин в условиях московских пробок затруднена, — заявил Коновалов.
Он также сообщил, что уже проработан единый бренд, который будет узнаваем и выведен в единую службу такси. Передвигаться автомобили будут по выделенным полосам, а машины обтянут в жёлтую пленку. На сегодняшний день парк соцтакси составляет 40 автомобилей, также оформлен контракт на поставку ещё 35 машин.
Введение данной службы позволит создать общую базу данных и управлять всеми перевозками маломобильных пассажиров. По замыслу оператор будет принимать заказы от инвалидов и консультировать их по маршрутам и вопросам положенной бесплатной поездки. При этом если перевозка будет возможна без специального оборудования, то планируется задействовать обычное такси.
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