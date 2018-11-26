В Москве 1 декабря начнутся испытания беспилотных автомобилей

В Москве и Республике Татарстан с 1 декабря начнутся испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление Правительства РФ было опубликовано на сайте кабмина.

— Подписанным постановлением принято решение о проведении на территориях Москвы и Республики Татарстан эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, — говорится в тексте документа.

Сообщается, что эксперимент продлится до 1 марта 2022 года. Испытания будут проводиться на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ, который оценит уровень безопасности беспилотных машин.

Ранее сообщалось, что испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане начнутся 1 марта следующего года.