Мать четверых детей, погибших при пожаре в Туле, скончалась в больнице

Проводится медицинская экспертиза, точная причина гибели женщины пока не установлена.

Женщина, которая пострадала при пожаре в жилом доме в Туле, где 21 ноября погибли четверо её детей, скончалась в больнице. Об этом сообщает СУ СКР по Тульской области.

— Женщина была в реанимации, у неё были ожоги около 50% поверхности тела. Она скончалась вечером в воскресенье, проводится экспертиза, причина смерти пока не установлена, — приводят комментарий следователя местные СМИ.

Пожар произошёл 21 ноября в квартире пятиэтажного дома в Гарнизонном проезде Тулы. В результате четверо детей погибли, их мать получила ожоги.

СК РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ситуацию взял на личный контроль глава Тульской области Алексей Дюмин.