Краснокнижный кит выбросился на берег в Архангельской области

Жители деревни Лопшеньга Архангельской области обнаружили тушу высоколобого бутылконоса, занесённого в Красную книгу России. Об этом сообщает сайт национального парка "Русская Арктика".
Подчеркнём, что высоколобый бутылконос — китообразное, которое обитает на севере Атлантического океана до уровня полярных льдов.
Стоит отметить, что увидеть такой тип животного на берегах Белого моря — большая редкость. Учёные уже сделали вывод о миграции китового из Баренцева моря. Причины выброса млекопитающего на берег остаются неясны.
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