Краснокнижный кит выбросился на берег в Архангельской области

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Краснокнижный кит выбросился на берег в Архангельской области

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Фото: © Пресс-служба Национального парка "Русская Арктика"/ Надежда Агафонова

Увидеть такой тип животного в Белом море — большая редкость. Учёные уже сделали вывод о его миграции из Баренцева моря.

Жители деревни Лопшеньга Архангельской области обнаружили тушу высоколобого бутылконоса, занесённого в Красную книгу России. Об этом сообщает сайт национального парка "Русская Арктика".

Подчеркнём, что высоколобый бутылконос — китообразное, которое обитает на севере Атлантического океана до уровня полярных льдов.

Стоит отметить, что увидеть такой тип животного на берегах Белого моря — большая редкость. Учёные уже сделали вывод о миграции китового из Баренцева моря. Причины выброса млекопитающего на берег остаются неясны.

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