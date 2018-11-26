Экономист оценил планы Центробанка усложнить выдачу кредитов

По мнению эксперта, регулятор хочет определить, насколько активно банки осуществляют кредитование физических лиц.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень прокомментировал в беседе с Лайфом планы Центробанка РФ усложнить выдачу кредитов.

Ранее СМИ сообщили, что российские банки с октября 2019 года начнут оценивать доходы россиян при выдаче кредитов на сумму от 10 тысяч рублей или при увеличении лимита по кредитной карте.

— ... взяв под контроль процесс выдачи, ЦБ таким образом хочет ограничить и понять, насколько активно банки осуществляют кредитование физических лиц, — считает Пивень.

Он подчеркнул, что, когда человек приходит в банк за кредитом, он согласует одну сумму, а когда получает лимит, получается, что берёт кредит "немножечко другой".

— Таким образом, опять же, ЦБ пытается поставить под контроль процедуру взаимоотношения банков и заёмщиков для того, чтобы избежать роста долговой нагрузки и, соответственно, ухудшения ситуации по кредитам, то есть снижения платёжеспособности заёмщика и, в общем-то, ухудшения кредитного портфеля банка. Технически всё это нормально, просто будет прописана процедура, определённая по условиям первоначальной выдачи как таковой, — добавил специалист.

По словам Пивеня, Центробанк сможет отслеживать исполнение процедуры через доходную отчётность или какими-то техническими методами.