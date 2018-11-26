Фёдор Бондарчук снимет ремейк "Человека-амфибии" с женщиной в главной роли

Невероятная история, перенесённая в декорации Петербурга начала XX столетия, выйдет на экраны в 2020 году.

Кинокомпании Аrt Pictures Studio, "Водород" и "Национальная медиа группа" начали работу над самой неожиданной экранизацией знаменитого романа Александра Беляева "Человек-амфибия". Рассказана эта история будет по-своему, а в центре сюжета окажется не романтический герой, а героиня.

События нового фильма Фёдора Бондарчука разворачиваются в Санкт-Петербурге начала XX столетия. Зрителей будет ожидать совершенно неожиданное новое прочтение знаменитой истории любви: это и женское исполнение роли амфибии, и масштабные подводные съёмки, и беспрецедентная компьютерная графика.

Сценарием займётся Олег Маловичко, а спродюсируют картину Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Сами съёмки запланированы на осень 2019 года, а премьера состоится уже в 2020 году.

Напомним, что первую экранизацию легендарный беляевский роман получил ещё в 1961 году на киностудии "Ленфильм". Режиссёры Владимир Чеботарёв и Геннадий Казанский взялись за сценарий, который 10 лет пролежал невостребованным: никто не решался на постановку из-за технологической сложности съёмок. Главные роли в их картине сыграли Владимир Коренев и Анастасия Вертинская.

Кому же достанется главная роль в ремейке Бондарчука, пока неизвестно.