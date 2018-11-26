"Не станет хуже". Профессор оценил введение военного положения на Украине

По мнению Сергея Черняховского, подобная мера может принести риск и действующему президенту Незалежной, при котором против него могут пойти его возможные сторонники.

Введение военного положения на Украине не принесёт ухудшения для простых граждан. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор политологического факультета МГУ Сергей Черняховский.

— Я думаю, что особого ухудшения для простых жителей не будет, потому что они и так живут в условиях Гуляйполя. Вы представьте, что батька Махно в Гуляйполе вводит военное положение. Это означает, что как можно было делать всё его бойцам, так и сейчас можно делать всё, только официально. В этом отношении я не думаю, что для них станет намного хуже, — отметил Черняховский.

При этом, по мнению профессора, ухудшение может наступить для политических активистов, в отношении которых силу смогут применять полицейские, а также появится возможность запрещать различные формы протеста.

— Касаемо Порошенко и возможной отмены выборов — там есть нюанс. Там же были свои желающие занять место в рамках той же идеологической ниши, как они на это посмотрят, — продолжил Черняховский.

Эксперт отметил, что для действующего президента Украины существует риск, когда он может лишиться поддержки своих возможных сторонников, которые пожелали бы поторговаться с ним в обмен на поддержку его на выборах.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории страны. О военном положении в Киеве заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива, где утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу РФ. Действия Украины расценены Россией как провокация.