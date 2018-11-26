Скончался дирижёр Станислав Горковенко

Народный артист России, дирижёр Станислав Горковенко скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет. Об этом сообщил Центр музыкальной культуры "Чайковский".
— После непродолжительной болезни 26 ноября на 81-м году скончался народный артист России, художественный руководитель Центра музыкальной культуры "Чайковский" Станислав Константинович Горковенко, — говорится в сообщении.
Место и время прощания с артистом пока неизвестно.
Станислав Горковенко является лауреатом премий правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, а также в области культуры и искусства в номинации "Музыкальное исполнительское искусство. Награждён орденом Почёта и знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".
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