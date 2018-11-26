Будильник не сработал. В Австралии пилот пролетел мимо аэропорта почти 50 км

Несмотря на это, самолёт смог благополучно приземлиться. Обошлось без пострадавших.

В Австралии пилот заснул за штурвалом и пролетел мимо аэропорта, в котором должен был совершить посадку, 46 километров. Об этом сообщает издание Australian.

Об инциденте, который произошёл 8 ноября, стало известно только сейчас. Пилот самолёта Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air выполнял первый рейс из семи, которые были запланированы на тот день. Несмотря на инцидент, никто не пострадал, а лайнер смог благополучно приземлиться.

A pilot is under investigation after falling asleep during a one-hour charter flight and overflying the destination by almost 50km. https://t.co/aqdXkvbUex — The Australian (@australian) 26 ноября 2018 г.

Несмотря на это, австралийское бюро транспортной безопасности начало расследование происшествия, в ходе которого будет допрошен пилот и проверят операционные процедуры компании Vortex Air.