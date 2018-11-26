Будильник не сработал. В Австралии пилот пролетел мимо аэропорта почти 50 км

Читайте также

Будильник не сработал. В Австралии пилот пролетел мимо аэропорта почти 50 км

214

Фото: © Wikipedia

Несмотря на это, самолёт смог благополучно приземлиться. Обошлось без пострадавших.

В Австралии пилот заснул за штурвалом и пролетел мимо аэропорта, в котором должен был совершить посадку, 46 километров. Об этом сообщает издание Australian.

Об инциденте, который произошёл 8 ноября, стало известно только сейчас. Пилот самолёта Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air выполнял первый рейс из семи, которые были запланированы на тот день. Несмотря на инцидент, никто не пострадал, а лайнер смог благополучно приземлиться.

Несмотря на это, австралийское бюро транспортной безопасности начало расследование происшествия, в ходе которого будет допрошен пилот и проверят операционные процедуры компании Vortex Air.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×