Суд изменил приговор по делу "бога Кузи"

Одна фигурантка дела была отпущена на свободу прямо из зала Московского городского суда.

Мосгорсуд изменил приговор по делу "бога Кузи" и отпустил на свободу одну фигурантку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сторона защиты подсудимых просила суд отменить приговор, вынесенный летом, а фигурантов дела — отпустить. Однако на свободу была отпущена только Галина Маркевич, которой зачли время, проведённое в СИЗО, исходя из расчёта "один день содержания под стражей за полтора дня в колонии общего режима".

Согласно обвинительному заключению, Андрей Попов — он же "бог Кузя" — создал некоммерческую организацию, "посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности" и отличающуюся жестокостью по отношению к провинившимся.

Напомним, в июле нынешнего года суд приговорил главу секты Андрея Попова, известного как "бог Кузя", к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным по делу об избиении адептов и мошенничестве на сумму более семи миллионов рублей.