На задержанном украинском корабле находилось два сотрудника СБУ

Два сотрудника Службы безопасности Украины находились на одном из задержанных вблизи Керченского пролива кораблей украинских ВМС. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— На одном из судов было два сотрудника Службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание — действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем, — сказал Полянский на экстренном заседании Совбеза ООН.

Он добавил, что Россия рассматривает нарушение украинскими кораблями границы РФ как грубейшую провокацию, которую ряд стран сознательно прикрывает.

— Налицо грубейшая провокация. И тем не менее вы эту провокацию сознательно покрываете. Ваши действия по поддержке Украины уже приводят к ужесточению ситуации на востоке Украины, — подчеркнул заместитель постпреда.

Накануне три корабля украинских ВМС пересекли границу России и направились к Керченскому проливу. При этом в ВМС Украины пожаловались на якобы агрессивные действия РФ против кораблей-нарушителей. Действия Киева были расценены как провокация, пролив был закрыт. Бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" задержаны.