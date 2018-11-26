Отголоски ЧМ. Два нигерийских фаната попытались незаконно выехать из России

Помогал в этом деле болельщикам гражданин Камеруна, с которым они познакомились в Курске.

Пограничники задержали двух граждан Нигерии, которые приехали в Россию на матч чемпионата мира по футболу в июле 2018 года и пытались незаконно пересечь границу РФ. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

— 17 ноября 2018 года вблизи автомобильного пункта пропуска "Троебортное" брянские пограничники выявили и задержали двух граждан Нигерии и одного гражданина Камеруна, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, — сообщает пресс-служба.

В ходе беседы удалось выяснить, что молодые люди приехали поддержать свою национальную сборную на матч чемпионата мира по футболу против Исландии. Однако дальнейшей их целью было попасть в страны Евросоюза.

При этом летом они уже пытались уехать в Европу через Белоруссию, однако пограничники союзного государства депортировали их со своей территории. После этого они решили повторить свой путь, но на сей раз через Украину. В Курске они познакомились с гражданином Камеруна и оттуда направились в пропускной пункт "Троебортное", где их и задержали.

Суд оштрафовал нарушителей и вынес постановление об их депортации с территории РФ.