Россия отказалась обсуждать в ООН предложенный Киевом вопрос о задержании судов

Заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский обвинил поддержавшие Вашингтон страны в "повиновении стадному инстинкту".

Россия отвергла заявленную Украиной формулировку вопроса об инциденте в Керченском проливе. Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совбеза отказался обсуждать ситуацию в том ключе, в котором предлагал Киев.

— Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня, — заявил он.

Как сообщал Лайф, ранее вопрос о нарушении границ России поставил Полянский, однако Вашингтон и четыре европейские страны проголосовали против предложенного Москвой пункта повестки и поддержали действия Украины.

Представитель России подчеркнул, что никто не помешает стране поднимать в ООН вопросы, которые она считает важными.

— Не повлияет на это и голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь стадному инстинкту и опасаясь вашингтонских старших братьев, поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы, правилам и процедурам, — добавил Полянский.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли российскую границу. Моряков вскоре задержали, трое из них пострадали. В ФСБ РФ сообщили, что против них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы".