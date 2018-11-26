ФСБ опросила украинских военнослужащих, задержанных в Крыму

Шедшие к Крымскому мосту корабли ВМС Украины изначально не планировали проход через Керченский пролив.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опросили украинских военнослужащих, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Опрошены были оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч, командир-сигнальщик катера "Никополь" Сергей Цибизов и командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Сообщается, что шедшие корабли ВМС Украины изначально не планировали проход через Керченский пролив.

— В 21:30 мск (24 ноября) при подходе группы судов ВМС Украины к государственной границе РФ пска-302 проинформировал их о порядке пересечения государственной границы РФ и правилах плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающим подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа, что кораблями ВМС Украины сделано не было, — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что военные корабли вторглись на территорию РФ, которая являлась таковой ещё до воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, в воскресенье три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.