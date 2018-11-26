В Польше в ящиках с бананами нашли 160 килограммов кокаина

Упаковки наркотиков среди фруктов заметили сотрудники торговой сети. Самые крупные пачки весили больше килограмма.

Сразу в нескольких магазинах польской торговой сети обнаружили кокаин, пишет Postimees. Сообщается, что наркотики лежали в ящиках с бананами.

— Мы конфисковали более 160 килограммов вещества, которое является эквадорским кокаином, — заявили в польской полиции.

Kokaina warta kilkadziesiąt milionów przyjechała z bananami z Ekwadoru.https://t.co/qDQprldRIq

Fot. KGP pic.twitter.com/sMpnKlEFJm — TVN Warszawa (@tvnwarszawa) 26 ноября 2018 г.

По данным местных СМИ, самые крупные упаковки весили более килограмма. При том что один грамм кокаина в Польше продают за €116, общую стоимость находки оценили в €18,6 миллиона.

Сообщается, что наркотики нашли в магазинах польской сети Stokrotka, которая входит в концерн Maxima.