В Польше в ящиках с бананами нашли 160 килограммов кокаина

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В Польше в ящиках с бананами нашли 160 килограммов кокаина

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Фото: © Pixabay/sammisreachers

Упаковки наркотиков среди фруктов заметили сотрудники торговой сети. Самые крупные пачки весили больше килограмма.

Сразу в нескольких магазинах польской торговой сети обнаружили кокаин, пишет Postimees. Сообщается, что наркотики лежали в ящиках с бананами.

— Мы конфисковали более 160 килограммов вещества, которое является эквадорским кокаином, — заявили в польской полиции.

По данным местных СМИ, самые крупные упаковки весили более килограмма. При том что один грамм кокаина в Польше продают за €116, общую стоимость находки оценили в €18,6 миллиона.

Сообщается, что наркотики нашли в магазинах польской сети Stokrotka, которая входит в концерн Maxima.

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