Лондон призвал Москву и Киев к сдержанности в ситуации в Керченском проливе

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Лондон призвал Москву и Киев к сдержанности в ситуации в Керченском проливе

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Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

Великобритания призвала Россию и Украину к сдержанности при разрешении ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Представитель британского премьера Терезы Мэй рассказал агентству, что, по мнению Лондона, Москве необходимо освободить украинских моряков и предоставить свободный проход судам в Азовское море.

Как писал Лайф, три судна ВМС Украины пересекли границу РФ, направившись в сторону Керченского пролива. Эти действия были расценены как провокация. Также сообщалось о задержании всех трёх судов.

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