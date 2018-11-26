Лондон призвал Москву и Киев к сдержанности в ситуации в Керченском проливе

Великобритания призвала Россию и Украину к сдержанности при разрешении ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Представитель британского премьера Терезы Мэй рассказал агентству, что, по мнению Лондона, Москве необходимо освободить украинских моряков и предоставить свободный проход судам в Азовское море.

Как писал Лайф, три судна ВМС Украины пересекли границу РФ, направившись в сторону Керченского пролива. Эти действия были расценены как провокация. Также сообщалось о задержании всех трёх судов.