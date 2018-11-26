Прощание с Бертолуччи состоится на Капитолийском холме

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Прощание с Бертолуччи состоится на Капитолийском холме

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Бернардо Бертолуччи. Фото: © Кинопоиск

Панихида по итальянскому режиссёру Бернардо Бертолуччи пройдёт во вторник на Капитолийском холме в итальянской столице. Об этом сообщило РИА "Новости"

Церемония состоится во дворце Сенаторов. Отмечается, что для прощания с Бертолуччи римская мэрия выбрала зал, где расположено большое количество бюстов великих итальянцев.

Ранее Лайф сообщал о смерти великого режиссёра. Известно, что Бертолуччи умер после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием.

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