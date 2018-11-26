Прощание с Бертолуччи состоится на Капитолийском холме

Панихида по итальянскому режиссёру Бернардо Бертолуччи пройдёт во вторник на Капитолийском холме в итальянской столице. Об этом сообщило РИА "Новости"

Церемония состоится во дворце Сенаторов. Отмечается, что для прощания с Бертолуччи римская мэрия выбрала зал, где расположено большое количество бюстов великих итальянцев.

Ранее Лайф сообщал о смерти великого режиссёра. Известно, что Бертолуччи умер после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием.