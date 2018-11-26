"Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии

Ради новой жизни российская модель сменила имя, на родине супруга её будут звать Риханой.

Король Малайзии Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводиной, пишет Super. Сообщается, что роскошную свадьбу устроили в подмосковной Барвихе.

25-летняя невеста предстала в пышном белом платье, 49-летний жених выбрал традиционный национальный костюм. Праздник прошёл по обычаям мусульманской страны, то есть без спиртного и только с халяльными угощениями. По данным издания, россиянка приняла ислам и получила новое имя — Рихана.

Однако заключён ли брак по мусульманским законам, точно не известно. Ясно лишь то, что королевой Малайзии Оксана Воеводина не станет, поскольку этого титула может удостоиться только уроженка этой страны.

Стоит отметить, что корона в Малайзии не передаётся по наследству, её нового обладателя выбирают каждые пять лет. При этом он не руководит государством, фактически это делает за него правительство во главе с премьер-министром. У Мухаммада V срок правления заканчивается в 2022 году.