Глава МИД Украины: Отношения с Россией нам не нужны

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что российско-украинские дипломатические отношения себя исчерпали. Об этом глава дипведомства заявил, выступая в Верховной раде.
— Что касается отношений с Россией — нам по определению эти отношения не нужны, у нас нет по факту таких отношений, — приводит слова Климкина РИА "Новости".
Однако министр отметил, что к разрыву отношений украинская сторона пока не готова. Климкин напомнил, что на территории России находится 2,5 миллиона украинцев, которым необходимо помогать.
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