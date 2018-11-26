Рада пожаловалась международным организациям на задержание судов в Крыму

Украинский парламент потребовал помочь морякам, которые нарушили российскую границу у Керченского пролива.

Верховная рада Украины составила обращение к международным организациям по поводу ситуации в Керченском проливе.

Оно направлено одновременно к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), а также национальным парламентам стран мира.

— Рада просит международные организации оказать помощь задержанным РФ украинским морякам, усилить санкции против РФ, направить наблюдателей в регион Керченского пролива, чтобы предупредить эскалацию конфликта, а также предоставить военную помощь Украине, — заявила глава Комитета Рады по вопросам международной политики Анна Гопко.

Как ранее сообщал Лайф, Рада также одобрила введение на Украине военного положения на 30 дней. Изначально речь шла о 60 днях, однако позже срок решили сократить, чтобы ситуация не помешала предвыборной кампании. В стране в марте 2019 года будут выбирать президента.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля пересекли границу России и направились к Керченскому проливу. В воздух немедленно поднялись российские Су-25, также был задействован флот. Моряков вскоре задержали, трое из них пострадали. В ФСБ РФ против них завели уголовное дело.