На украинско-польской границе начались столкновения автомобилистов

На украинско-польской границе начались столкновения между владельцами автомобилей с иностранными номерами и дальнобойщиками. Об этом сообщила пресс-секретарь государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

— На "Ягодине" начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины жгут, — рассказала Непряхина агентству УНН.

Отмечается, что в очереди на выезд стоит 300 машин, а в очереди на въезд — около 50. При этом количество автомобилей стремительно растёт.

Напомним, ранее на Украине начали действовать новые правила растаможки транспортных средств с европейскими номерами, что вызвало недовольство у автолюбителей.