К празднику готовы. Меланья Трамп показала рождественское убранство Белого дома

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К празднику готовы. Меланья Трамп показала рождественское убранство Белого дома

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Первая леди США Меланья Трамп показала новогоднее убранство Белого дома на странице своего аккаунта в "Твиттере".

На видеозаписи Меланья Трамп проходит по коридорам, демонстрируя украшения и наряженные ели.

— Белый дом готов открывать праздничный сезон и отмечать Рождество, — написала она.

Супруга президента также поблагодарила волонтёров, которые приложили руку к украшению резиденции.

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