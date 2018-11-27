К празднику готовы. Меланья Трамп показала рождественское убранство Белого дома

Первая леди США Меланья Трамп показала новогоднее убранство Белого дома на странице своего аккаунта в "Твиттере".
The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15— Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.
На видеозаписи Меланья Трамп проходит по коридорам, демонстрируя украшения и наряженные ели.
The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl— Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.
— Белый дом готов открывать праздничный сезон и отмечать Рождество, — написала она.
Супруга президента также поблагодарила волонтёров, которые приложили руку к украшению резиденции.
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