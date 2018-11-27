СМИ: Личный помощник Трампа покинет Белый дом

Личный помощник президента США Дональда Трампа Джордан Карем собирается покинуть свой пост. Об этом сообщило издание The Hill.

— Он проделал великолепную работу со мной и моей командой. Я знаю, что в будущем он совершит множество замечательных дел, — приводит слова Трампа The Hill.

Отмечается, что Карем покинет Белый дом в январе следующего года. По информации американских СМИ, он планирует найти работу в частном секторе.