СМИ: Личный помощник Трампа покинет Белый дом

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СМИ: Личный помощник Трампа покинет Белый дом

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Фото: © РИА Новости/Алексей Агарышев

Личный помощник президента США Дональда Трампа Джордан Карем собирается покинуть свой пост. Об этом сообщило издание The Hill.

— Он проделал великолепную работу со мной и моей командой. Я знаю, что в будущем он совершит множество замечательных дел, — приводит слова Трампа The Hill.

Отмечается, что Карем покинет Белый дом в январе следующего года. По информации американских СМИ, он планирует найти работу в частном секторе.

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