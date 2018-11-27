СМИ сообщили о полёте российских бомбардировщиков Су-24 над кораблём НАТО

Два российских самолёта Су-24 совершили облёт бельгийских фрегатов, которые принимали участие в учениях НАТО на Балтике.

По информации бельгийского телеканала VRT, инцидент случился утром 22 ноября.

Отмечается, что Су-24 якобы трижды пролетели на низкой высоте над кораблём "Годеция", при этом экипаж корабля ВМС Бельгии "в шоке наблюдал" за происходящим.

Также сообщается, что новый министр обороны страны Сандер Лунес подтвердил в "Твиттере" информацию телеканала про "вооружённые российские самолёты".