Алеку Болдуину предъявили обвинения в драке на парковке в Нью-Йорке

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Алеку Болдуину предъявили обвинения в драке на парковке в Нью-Йорке

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Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Актёру Алеку Болдуину предъявили обвинения в мелких правонарушениях и попытке нападения. Об этом сообщил телеканал NBC.

Заседание длилось около минуты — актёру зачитали обвинение и позволили остаться на свободе. Отмечается, что раньше адвокат Болдуина отрицал все обвинения.

Алека Болдуина задержали в начале месяца в Нью-Йорке. По версии следствия, актёр избил водителя автомобиля, потому что мужчина "украл" у Болдуина парковочное место.

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