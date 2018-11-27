Алеку Болдуину предъявили обвинения в драке на парковке в Нью-Йорке

Актёру Алеку Болдуину предъявили обвинения в мелких правонарушениях и попытке нападения. Об этом сообщил телеканал NBC.

Заседание длилось около минуты — актёру зачитали обвинение и позволили остаться на свободе. Отмечается, что раньше адвокат Болдуина отрицал все обвинения.

Алека Болдуина задержали в начале месяца в Нью-Йорке. По версии следствия, актёр избил водителя автомобиля, потому что мужчина "украл" у Болдуина парковочное место.