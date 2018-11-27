Мобильный интернет "хоронит" Wi-Fi

Читайте также

Мобильный интернет "хоронит" Wi-Fi

1366

Фото: © Twitter / PCMag

Сети Wi-Fi становятся всё менее востребованы пользователями из-за высокой скорости мобильного интернета.

Исследование агентства OpenSignal показывает, что в настоящий момент скорость мобильного интернета в целом ряде стран оказывается намного выше, чем при использовании точек доступа. Об этом сообщает TheRegister.

Согласно информации OpenSignal, в настоящий момент мобильный доступ к Сети быстрее так называемого проводного интернета, к которому подключаются устройства с помощью Wi-Fi. Специалисты исследовали данные в 33 странах.

Например, в Австралии скорость мобильного интернета составляет более 34 Мбит/с. Это на 13 Мбит/с выше средней скорости Wi-Fi по стране. В России этот показатель составляет 26 Мбит/с.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×