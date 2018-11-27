"Подарок мира". Собака Ким Чен Ына принесла потомство президенту Южной Кореи

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"Подарок мира". Собака Ким Чен Ына принесла потомство президенту Южной Кореи

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Фото: © Twitter/대한민국 청와대

В Сети появились фотографии щенков, которых родила собака президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом сообщил канал Би-би-си.

Известно, что родились три мальчика и три девочки. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что "отношения между двумя Кореями будут такими же плодотворными".

Напомним, ранее северокорейский лидер подарил своему коллеге из Южной Кореи двух собак породы пхунсан. Они считаются национальным богатством КНДР.

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