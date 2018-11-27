Госдеп обратился к Путину и Порошенко по поводу ситуации в Азовском море

Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал российских военных за то, что они открыли огонь по нарушившим границу украинским судам.

Соединённые Штаты Америки призвали Владимира Путина и Петра Порошенко напрямую принять участие в урегулировании конфликта в Азовском море. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Его слова приводит ТАСС.

— Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и обязанности. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации, — сказал Помпео.

В то же время он выразил поддержку Киеву и раскритиковал "агрессивные действия России".

— Сообщения о том, что российские суда совершили таран и открыли огонь по украинским судам, ранив членов украинского экипажа, перед тем, как захватить три судна, представляют опасную эскалацию и нарушение международного права, — заявил глава Госдепартамента.

Как ранее писал Лайф, три судна ВМС Украины нарушили границу России у Керченского пролива и вскоре были задержаны. Моряков допросили. Трое военных признались в совершении провокации и заявили, что сознательно игнорировали требования остановиться.