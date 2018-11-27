Футболиста "Барселоны" Пике оштрафовали на €48 тыс. за вождение без прав

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил штраф в размере 48 тысяч евро за вождение без прав, сообщает издание Mundo Deportivo.

В эту неприятную историю известный футболист попал ещё в августе. Когда полиция остановила Пике, выяснилось, что на его водительских правах уже не имелось баллов.

Отмечается, что на судебном заседании 31-летний защитник каталонского клуба признал свою вину.

Стоит отметить, что в Испании к правам привязываются 12 баллов, которые списываются с водителей за различные нарушения правил дорожного движения. В случае если баллы заканчиваются, человеку запрещается садиться за руль.