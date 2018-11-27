Трамп повысит пошлины на импорт китайских товаров

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Трамп повысит пошлины на импорт китайских товаров

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вряд ли откажутся от январского повышения налогов на импорт товаров, произведённых в Китае.

Отмечается, что Трамп обещал обложить налогом китайские товары, на ввоз которых этот налог ещё не действует, если торговые переговоры с Пекином пройдут безрезультатно.

— Единственная сделка (которая устроит Штаты. — Прим. Лайфа) состоит в том, чтобы Китай открыл свою страну для конкуренции со стороны Соединённых Штатов, — рассказал Трамп в интервью The Wall Street Journal.

Ранее китайская сторона обвинила США в развязывании торговой войны из-за введённых пошлин на импорт ряда товаров.

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