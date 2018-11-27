Жителей китайской провинции накрыла песчаная буря — видео

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Жителей китайской провинции накрыла песчаная буря — видео

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Фото: © Twitter/Nico Spalato

Песчаная волна высотой около ста метров накрыла китайскую провинцию Ганьсу 25 ноября. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Опустившись на город Чжанъе, буря снизила видимость до нескольких метров.

Пользователи соцсетей опубликовали множество видео и фото гигантского пыльного столпа, поднявшегося над городом.

Отмечается, что песчаные бури приходят с наступлением сухого сезона, когда сильные ветры выдувают песок из пустыни Гоби.

Власти Китая высадили миллионы деревьев вдоль своей границы, чтобы предотвратить разгул стихии. Проект получил название "Великая зелёная стена".

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