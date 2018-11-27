Жителей китайской провинции накрыла песчаная буря — видео

Песчаная волна высотой около ста метров накрыла китайскую провинцию Ганьсу 25 ноября. Об этом сообщает Daily Telegraph.
Опустившись на город Чжанъе, буря снизила видимость до нескольких метров.
Пользователи соцсетей опубликовали множество видео и фото гигантского пыльного столпа, поднявшегося над городом.
Отмечается, что песчаные бури приходят с наступлением сухого сезона, когда сильные ветры выдувают песок из пустыни Гоби.
China sandstorm: SHOCKING video shows 100 metre high WALL OF SAND devour Zhangye city https://t.co/zh6EXiIVii pic.twitter.com/85bzMNQt6k— NaHook (@D2webservices) 26 ноября 2018 г.
Власти Китая высадили миллионы деревьев вдоль своей границы, чтобы предотвратить разгул стихии. Проект получил название "Великая зелёная стена".
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